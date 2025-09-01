🎧 Шоу «Чистый хвост»: 10 интриг олимпийского сезона в фигурном катании
Шоу-подкаст «Чистый хвост» врывается в сезон с выпуском про главные интриги, которые нас ждут в ближайшие 9 месяцев!
• Есть ли конкуренты у Ильи Малинина?
• Чего ждать от Аделии Петросян и Петра Гуменника на пекинском отборе?
• Сможет ли Гийом Сизерон стать двукратным олимпийским чемпионом?
Заодно обсудили панч Лизы Худайбердиевой про джус в бассейне, свежие выступления Адама Сяо Хим Фа и попытались представить Ирину Костылеву на катке Брайана Орсера.
