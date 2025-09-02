Первенство Москвы. Сажина и Белкин, Шаяхметова и Бреславский, Высоцкая и Алексеенко выступят с произвольными программами
Сажина и Белкин выиграли короткую программу у пар на первенстве Москвы.
Первенство Москвы
Пары, КМС
Короткая программа
1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 61,63
2. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 59,66
3. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 56,87
4. Софья Маринина – Роман Черненко – 50,64
5. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 50,15
6. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 39,17
7. Дарья Дурандина – Антон Шуковский – 27,40
ПРИМЕЧАНИЕ: начало произвольной программы – 18:15 по московскому времени (2 сентября), прямая трансляция – здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
