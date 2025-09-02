9

Первенство Москвы. Сажина и Белкин, Шаяхметова и Бреславский, Высоцкая и Алексеенко выступят с произвольными программами

Сажина и Белкин выиграли короткую программу у пар на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Пары, КМС

Короткая программа

1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 61,63

2. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 59,66

3. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 56,87

4. Софья Маринина – Роман Черненко – 50,64

5. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 50,15

6. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 39,17

7. Дарья Дурандина – Антон Шуковский – 27,40

ПРИМЕЧАНИЕ: начало произвольной программы – 18:15 по московскому времени (2 сентября), прямая трансляция – здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Роман Черненко
Мартин Бреславский
Андрей Рудь
logoсборная России
Петр Алексеенко
первенство Москвы
результаты
пары
Полина Сажина
Анастасия Высоцкая
Ева Гудэ
Софья Маринина
Алексей Белкин
Амелия Шаяхметова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Первенство Москвы. Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев, Ростилова и Ауров представят произвольные танцы
5вчера, 21:00
Главные новости
Первенство Москвы. Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев, Ростилова и Ауров представят произвольные танцы
5вчера, 21:00
Александра Трусова: «50 минут на льду прошли отлично! Программа для первого шоу поставлена»
33вчера, 18:58Видео
Яметова показала отрывок новой короткой программы под кавер на House of the Rising Sun
16вчера, 18:05Видео
Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Варезе
7вчера, 17:17
Расписание Kinoshita Group Cup: там выступят Сакамото, Хигучи, Чиба, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава
2вчера, 16:36
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартовал в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре
3вчера, 16:22
Загитова опубликовала фото с отдыха в Дубае
44вчера, 16:04Фото
Глеб Лутфуллин: «У меня этим летом произошли колоссальные изменения в жизни, тем не менее с хорошим настроением, с боевым характером буду выступать»
22вчера, 15:20
Семененко о короткой программе: «Музыку предложил я, Мишин доверился моему музыкальному вкусу, за что я ему очень благодарен»
16вчера, 15:06
Дискотека 00-х на и звезды фигурного катания. Приходите на ледовое шоу Евгении Медведевой – 13 сентября на «ЦСКА Арене!»
вчера, 15:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
2120 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1316 августа, 20:13