Первенство Москвы. Сажина и Белкин, Шаяхметова и Бреславский, Высоцкая и Алексеенко выступят с произвольными программами

Сажина и Белкин выиграли короткую программу у пар на первенстве Москвы.

Первенство Москвы Пары, КМС Короткая программа 1. Полина Сажина – Алексей Белкин – 61,63 2. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 59,66 3. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 56,87 4. Софья Маринина – Роман Черненко – 50,64 5. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 50,15 6. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 39,17 7. Дарья Дурандина – Антон Шуковский – 27,40 ПРИМЕЧАНИЕ : начало произвольной программы – 18:15 по московскому времени (2 сентября), прямая трансляция – здесь .