Первенство Москвы. Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев, Ростилова и Ауров представят произвольные танцы

Жабина и Башуров лидируют после ритм-танца на первенстве Москвы.

Первенство Москвы Танцы на льду, КМС Ритм-танец 1. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 67,29 2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 64,53 3. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 59,93 4. Александра Финохина – Никита Иванов – 59,49 5. Софья Грабчак – Максим Полторак – 54,62 6. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов – 53,51 7. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 53,19 8. Мария Иванова – Кирилл Лихачев – 52,04 9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 51,93 10. Полина Жарова – Алексей Столяров – 51,88 11. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев – 51,40 12. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 51,29 Полные результаты – здесь. ПРИМЕЧАНИЕ : начало произвольного танца – 13:00 по московскому времени (2 сентября), прямая трансляция – здесь .