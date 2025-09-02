Первенство Москвы. Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев, Ростилова и Ауров представят произвольные танцы
Жабина и Башуров лидируют после ритм-танца на первенстве Москвы.
Первенство Москвы
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
1. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 67,29
2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 64,53
3. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 59,93
4. Александра Финохина – Никита Иванов – 59,49
5. Софья Грабчак – Максим Полторак – 54,62
6. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов – 53,51
7. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 53,19
8. Мария Иванова – Кирилл Лихачев – 52,04
9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 51,93
10. Полина Жарова – Алексей Столяров – 51,88
11. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев – 51,40
12. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 51,29
Полные результаты – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: начало произвольного танца – 13:00 по московскому времени (2 сентября), прямая трансляция – здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
