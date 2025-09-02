5

Первенство Москвы. Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев, Ростилова и Ауров представят произвольные танцы

Жабина и Башуров лидируют после ритм-танца на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

1. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 67,29

2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 64,53

3. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 59,93

4. Александра Финохина – Никита Иванов – 59,49

5. Софья Грабчак – Максим Полторак – 54,62

6. Сандра Давыденко – Игнат Пахомов – 53,51

7. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 53,19

8. Мария Иванова – Кирилл Лихачев – 52,04

9. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 51,93

10. Полина Жарова – Алексей Столяров – 51,88

11. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев – 51,40

12. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 51,29

Полные результаты – здесь. 

ПРИМЕЧАНИЕ: начало произвольного танца – 13:00 по московскому времени (2 сентября), прямая трансляция – здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
