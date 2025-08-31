  • Спортс
  • Рудковская об обвинениях Жилиной в адрес Розанова: «Я сказала Нике: это мазок темной краски на всю его карьеру. Она ответила: Яна Александровна, это было, я вам клянусь»
Рудковская об обвинениях Жилиной в адрес Розанова: «Я сказала Нике: это мазок темной краски на всю его карьеру. Она ответила: Яна Александровна, это было, я вам клянусь»

Яна Рудковская прокомментировала обвинения в домогательствах в адрес Розанова.

Ранее мама фигуристки Вероники Жилиной Людмила Алферова сообщила, что Сергей Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет. В 2020-2021 годах тренер работал в академии Евгения Плющенко.

Жилина подтвердила слова матери. Розанов же назвал обвинения «абсолютной ложью».

«Сережа Розанов – очень хороший парень, очень хороший тренер. Был. Когда Людмила Николаевна Алферова написала это, она с нами не советовалась, не получала одобрение или команду – это было их решение.

Почему ребенок раньше не сказал? Потому что ребенку было 11, 12, 13, 14, 15, 16 лет. В 17 лет они решили рассказать. Мы в это время находились на шоу в Иркутске. Мне звонит из-за границы Сережа: Яна, как же так...

Я ему: подожди, а почему у тебя вопросы ко мне? Нелогично. Ты можешь созвониться с Людмилой Николаевной, с Вероникой, с папой. Вся семья жила 5 лет на территории академии, мама работает у нас тренером. Я с ними в хороших отношениях, но почему звонок мне?

Он: можете помочь что-то сделать?

Я: если у тебя такая ситуация есть, ты должен решить с ними этот вопрос.

Он: я не буду с ними ничего решать, это же неправда.

Я: Сереж, у меня к тебе два вопроса, во время нашего сотрудничества я так и не смогла докопаться до истины. Мы нормально расстались, цветы мне подарил. Было две темы, они меня до сих пор волнуют: это было или не было?

Не отвечает. Ну все, спасибо. Сейчас хочу проверить информацию. Та информация, которую он мне дал, оказалась абсолютной ложью. Это касалось двух моментов нашего сотрудничества.

Я позвонила Нике и сказала: это серьезные обвинения, ты понимаешь, что стоит за такими обвинениями, тем более тренер молодой. Это очень большой мазок темной краски на всю его карьеру. Она сказала: Яна Александровна, это было, я вам клянусь.

Я позвонила Людмиле Николаевне: какие ваши действия? Она ответила, что будут думать, есть не только этот разговор, есть еще...

Но так как началась история с переходом Вероники, семья Вероники приняла решение пока – пока – поставить на стоп все это разбирательство. Они хотели спокойно перейти. Безумные деньги предлагали Веронике за интервью – не только российские каналы. Они не дали ни одно интервью, взяли паузу в этом вопросе.

Им очень много приходит информации, и мне много приходит информации. Мне приходит информация именно об унижении, оскорблении детей. Когда я говорила про 10 кейсов, это конкретно оскорбления, унижения детей – битье чехлами, унижение человеческого достоинства», – сказала Яна Рудковская в интервью Евгении Медведевой.

Что говорила Рудковская об уходе Розанова 4 года назад и сейчас. О-о-очень странно

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
