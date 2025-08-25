  • Спортс
Медведева об обвинениях Жилиной в адрес Розанова: «Он мог поднакричать, обозвать. При мне руку не поднимал никогда. Никаких историй я лично не слышала»

Евгения Медведева высказалась о скандале с тренером Сергеем Розановым.

– Недавно СМИ стали писать о большом скандале: Вероника Жилина объявила о том, что она столкнулась с домогательствами со стороны Сергея Розанова, когда ей было 11 лет и она тренировалась у Евгения Плющенко. И после этого и Саша Плющенко записал ролик, в котором он тоже сказал, что тренер мог его гнобить, унижать. Яна Рудковская с Женей Плющенко подтвердили. И я стала слышать среди других спортсменов, что они тоже сталкивались с подобной ситуацией. Знакома ли ты сама с Сергеем Розановым?

– Да, знакома.

– Слышала ли ты что-то об этом до того, как Вероника об этом объявила?

– В плане домогательств?

– Да.

– В плане домогательств, честно говорю, нет. Не слышала. Опять-таки говорю: не слышала, – не значит, не было. Свидетелем я не была. История, насколько я знаю, достаточно уже широкую огласку обрела. Мы с Яной Рудковской записали интервью, и там очень большой блок именно с ее стороны, потому что она более вовлеченная в эту ситуацию была.

Сергей очень долгое время работал в группе Этери Георгиевны Тутберидзе. И, собственно, как и Яна сказала, Сережа – суперский технарь, он действительно хороший тренер в плане объяснить, подсказать, поставить прыжок, сказать замечание. Очень прям толково.
Что точно могу сказать от себя, что Сережа в какой-то момент действительно мог прикрикнуть, поднакричать, при мне руку не поднимал никогда. Я говорю только то, что видела. Как-то обозвать – было.

– Ну это не только он. Мне кажется, это повсеместно в фигурном катании.

– Ну как бы да, и не только Сережа, как говорится. И как-то они перестали работать – и все. И Сережа куда-то делся. Все, я его там много лет не видела. При этом мы на протяжении пары лет работали.

Никаких историй я лично не слышала. Вот прямо честно говорю.

– Ну, педофилия в спорте детском бывает, существует? Слышала ли ты что-то о том, что тренеры, мужчины или женщины, домогались до детей, до своих подопечных?

– Я не знаю, насколько мне поверят сейчас зрители. Вот я честно могу сказать: когда я каталась, ни одной истории реально не было. Либо об этом все молчали…

– Ни по отношению к тебе, ни по отношению к кому-то из девчонок, с кем ты тренировалась?

– По отношению ко мне, спасибо, Господи, реально не было.

Понятное дело, что мы можем рассуждать, что спорт – жестокая штука, жесткая, и там без жесткости никуда. Жесткость, где-то обзывание, кнут-пряник – да, это все было. Это все было спортивное, вот это вот: «Давай, корова, что ты стоишь? Давай делай, такая-сякая». Такое было от разных тренеров.

Все, что касается сексуальных домогательств, страшно даже вслух произносить… Такого быть не должно. Это должно наказываться.
Я на самом деле восхищаюсь людьми, с которыми реально это произошло и которые реально об этом рассказывают. И таких людей, и особенно детей – в смысле особенно, да всех вообще – от этого надо защищать. Такого быть не должно.

И это не та тема, которую нужно объяснять. Это само собой разумеющееся, что это отвратительно, что это ужасно и этого быть не должно. Со мной такого не случалось.

– И в твоем окружении не было никого, с кем это происходило?

– Не слышала историй. Слава богу, вот не было, реально не было.

– В разных видах спорта это существует, и не впервые об этом говорят. Как тебе кажется, как можно защитить спортсменок, детей от такого рода ситуации?

– Окружать спортсменов профессионалами-женщинами. Я не знаю, что еще сказать. Ну, правда, столько историй, не знаю… Я нашла для себя способ уберегаться, чувствовать себя в безопасности эмоциональной, физической – это окружать себя женщинами, окружать себя девчонками. Мне комфортно, мне классно, – сказала Медведева в интервью Лауре Джугелии.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
