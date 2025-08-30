Угожаев о синдроме второго взрослого сезона: «Задайте этот вопрос Дикиджи. Мне кажется, это просто стереотип»

Николай Угожаев не боится синдрома второго сезона по взрослым.

«Как справляться с синдромом второго сезона? Задайте этот вопрос Владиславу Дикиджи , у которого второй взрослый сезон еще лучше, чем первый.

Мне кажется, это просто стереотип. У каждого по-разному, я надеюсь, что сезон будет еще лучше», – рассказал Угожаев , который в прошлом сезоне выиграл этап Гран-при и чемпионат России по прыжкам.