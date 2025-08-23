49

Бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву не пропустили на границе в Польше по пути на Гран-при среди юниоров

Бывшую российскую фигуристку Нехаеву не пропустили на границе в Польше.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Мария Нехаева с этого сезона выступает за Израиль в дуэте с Дмитрием Кравченко.

«Мария направлялась на этап юниорского Гран-при в Риге. Ей купили билет с пересадкой, так как граждан России не пропускают напрямую в Латвию.

Был выбран маршрут через Варшаву, но на границе у нее изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде, несмотря на предъявленные документы от израильской федерации, подтверждающие ее участие в соревнованиях.

В итоге спортсменке пришлось добираться с тремя пересадками, она также пропустила первую тренировку», – рассказал источник. 

После ритм-танца Нехаева и Кравченко занимают 13-е место. Произвольные танцы дуэты покажут 23 августа. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
