  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Жулин: «Фигуристы всю жизнь мечтают попасть на Олимпиаду. Им совершенно наплевать, в каком статусе они туда поедут»
38

Александр Жулин: «Фигуристы всю жизнь мечтают попасть на Олимпиаду. Им совершенно наплевать, в каком статусе они туда поедут»

Александр Жулин считает, что фигуристам «плевать» на нейтральный статус на ОИ.

Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди 22 действующих спортсменов: «Ехать ли российским фигуристам на международные турниры, в том числе Олимпиаду, без флага и гимна?» 20 человек сказали «да», двое затруднились с ответом, а отвергнувших возможность нейтрального статуса не было.

«Мнение фигуристов по нейтральному статусу? Конечно, противно и неприятно выступать в таком статусе, но мы должны понимать, что фигуристы всю жизнь мечтают попасть на Олимпиаду. Им совершенно наплевать, в каком статусе они туда поедут.

С другой стороны, есть обыватели, которые не думают о фигурном катании во время СВО. Их тоже можно понять. Не понимаю только тех, кто осуждает наших ребят за такое отношение к нейтральному статусу. Свое же мнение я оставлю при себе», – сказал заслуженный тренер России, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Жулин.

В сентябре в Пекине пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 с участием Петра Гуменника и Аделии Петросян.

Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoАлександр Жулин
отстранение и возвращение России
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
олимпийская квалификация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин о Гришине: «Мы не были близкими друзьями, но прекрасно друг к другу относились. Пусть земля ему будет пухом»
15 августа, 13:48
Степанова о Жулине: «Для нас гордость работать с таким заслуженным тренером. Он поддерживает нас в трудные моменты»
12 августа, 18:18
Татьяна Навка: «Степанова и Букин действительно проводят тренировки на льду «Навка Арены». Это временное решение, рассчитанное на неделю»
41 августа, 15:04
Главные новости
Министр спорта Красноярского края: «В сентябре готовы принять сборную России по фигурному катанию, предоставим команде арену «Кристалл» для сборов»
136 минут назад
Семь российских фигуристов получили приглашения на международный фестиваль в КНДР
37сегодня, 09:04
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Вейлон и Брэндис, Штрауб и Штрауб покажут ритм-танцы
2сегодня, 08:30Live
Трусова о возвращении на лед после родов: «Каждый день заниматься не буду – у меня все-таки сыночек. Планирую тренироваться 3-4 раза в неделю»
15сегодня, 08:23
Софья Леонтьева: «Мне хотелось бы быть телеведущей или журналистом. Были интервью, где я лажала и меня хейтили, но в целом я неплохо говорю»
7сегодня, 07:53
Горелкин о лучшей фигуристке в истории России: «Я бы выбрал Загитову. Для меня Алина и Женя Медведева – отдельная любовь»
19сегодня, 07:42
Леонтьева об опросе «СЭ»: «Безумно приятно, что меня выбрали самой красивой фигуристкой страны. За кого бы проголосовала? За себя!»
62сегодня, 07:29
Лакерник о Петросян и Гуменнике: «Было бы правильно дать им спокойно подготовиться. А увидим все непосредственно на турнире, где они все и покажут»
15сегодня, 06:34
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров, Чжан и Фэн, Уильямс и Льюэр, Квидерова и Клемент представят произвольные программы
сегодня, 06:01
Гран-при среди юниоров. Окада, Ха, Гойдина, Ким Юсон, Такаги, Дибберн выйдут на лед с произвольными программами
2сегодня, 06:01
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
416 августа, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39