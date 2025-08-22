Александр Жулин: «Фигуристы всю жизнь мечтают попасть на Олимпиаду. Им совершенно наплевать, в каком статусе они туда поедут»

Александр Жулин считает, что фигуристам «плевать» на нейтральный статус на ОИ.

Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди 22 действующих спортсменов: «Ехать ли российским фигуристам на международные турниры, в том числе Олимпиаду, без флага и гимна?» 20 человек сказали «да», двое затруднились с ответом, а отвергнувших возможность нейтрального статуса не было.

«Мнение фигуристов по нейтральному статусу? Конечно, противно и неприятно выступать в таком статусе, но мы должны понимать, что фигуристы всю жизнь мечтают попасть на Олимпиаду. Им совершенно наплевать, в каком статусе они туда поедут.

С другой стороны, есть обыватели, которые не думают о фигурном катании во время СВО. Их тоже можно понять. Не понимаю только тех, кто осуждает наших ребят за такое отношение к нейтральному статусу. Свое же мнение я оставлю при себе», – сказал заслуженный тренер России, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Жулин .

В сентябре в Пекине пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 с участием Петра Гуменника и Аделии Петросян.

Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?