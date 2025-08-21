58

Елена Чайковская: «Контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Пекин, уже прошли. С ребятами все хорошо»

Чайковская заявила, что у участников отбора на ОИ уже были контрольные прокаты.

В сентябре в Пекине пройдет отборочный турнир на Олимпийские игры в Милане. От России первыми номерами на него заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасные – Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

«Контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Пекин, уже прошли. Все ли в порядке? С ребятами все хорошо», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская

«Матч ТВ» покажет важную фигурку. За год прошли путь от «нужно ли это?» до «не могли не показать»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Елена Чайковская
Алина Горбачева
Владислав Дикиджи
Петр Гуменник
женское катание
мужское катание
Аделия Петросян
олимпийская квалификация
контрольные прокаты
