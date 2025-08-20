Тарасова о Петросян и Гуменнике: «Никаких беспокойств по поводу наших олимпийцев у меня нет. Скоро будут кататься, все увидим»
Татьяна Тарасова заявила, что не беспокоится за участников олимпийского отбора.
Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Россию представят Аделия Петросян и Петр Гуменник.
«Разве они молчат? Скоро тоже будут кататься, все увидим. Это надо у них спрашивать, как они готовятся к отбору на Олимпиаду. Уж точно не они должны вам звонить и рассказывать о своих программах.
Это вы же все выкладываете обычно, а не они сами. Так что у меня никаких беспокойств по поводу наших олимпийцев нет. За вас – есть», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости