ФФККР о снятии семи юниорских пар с контрольных прокатов: «Они показывают свою программу специалистам»

ФФККР объяснила снятие семи пар с контрольных прокатов юниоров.

Юниорские спортивные пары представят короткие программы 20 августа. В списке участников контрольных прокатов осталось 9 спортивных пар из 16.

Из обновленного списка были исключены Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик , Анна Москалева и Артем Родзянов, Вероника Меренкова и Даниль Галимов, Таисия Щербинина и Артем Петров (пары, планирующие выступать по взрослым), а также Анастасия Высоцкая и Петр Алексеенко, Полина Сажина и Алексей Белкин, Мария Симонова и Денис Кирсанов.

«Девять юниорских пар участвуют в прокатах, а остальные пары в рамках своих планов индивидуальной подготовки участвуют в сборе, который проходит в Новогорске. Они показывают свою программу специалистам.

Изначально была не совсем верная формулировка, что 16 пар участвуют в контрольных прокатах. В контрольных прокатах участвуют девять юниорских пар, остальные семь – участвуют согласно планам своей индивидуальной подготовки в тренировочном сборе, который проходит в Новогорске», – сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.