Семь спортивных пар из 16 пропали из списка участников контрольных прокатов юниоров

В списке участников контрольных прокатов осталось 9 спортивных пар из 16.

Из обновленного списка были исключены Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, Анна Москалева и Артем Родзянов, Вероника Меренкова и Даниль Галимов, Таисия Щербинина и Артем Петров (пары, планирующие выступать по взрослым), а также Анастасия Высоцкая и Петр Алексеенко, Полина Сажина и Алексей Белкин, Мария Симонова и Денис Кирсанов.

Юниорские спортивные пары представят короткие программы 20 августа, прямую трансляцию покажет сайт Первого канала.