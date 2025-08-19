Семь спортивных пар из 16 пропали из списка участников контрольных прокатов юниоров
В списке участников контрольных прокатов осталось 9 спортивных пар из 16.
Из обновленного списка были исключены Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, Анна Москалева и Артем Родзянов, Вероника Меренкова и Даниль Галимов, Таисия Щербинина и Артем Петров (пары, планирующие выступать по взрослым), а также Анастасия Высоцкая и Петр Алексеенко, Полина Сажина и Алексей Белкин, Мария Симонова и Денис Кирсанов.
Юниорские спортивные пары представят короткие программы 20 августа, прямую трансляцию покажет сайт Первого канала.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
