7

Семь спортивных пар из 16 пропали из списка участников контрольных прокатов юниоров

В списке участников контрольных прокатов осталось 9 спортивных пар из 16.

Из обновленного списка были исключены Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, Анна Москалева и Артем Родзянов, Вероника Меренкова и Даниль Галимов, Таисия Щербинина и Артем Петров (пары, планирующие выступать по взрослым), а также Анастасия Высоцкая и Петр Алексеенко, Полина Сажина и Алексей Белкин, Мария Симонова и Денис Кирсанов.

Юниорские спортивные пары представят короткие программы 20 августа, прямую трансляцию покажет сайт Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
Анастасия Чернышова
Владислав Вильчик
Таисия Щербинина
Артем Петров
Мария Симонова
Алексей Белкин
Полина Сажина
logoсборная России
Анна Москалева
пары
Артем Родзянов
Вероника Меренкова
logoконтрольные прокаты
Денис Кирсанов
Даниль Галимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера покажут короткие программы
7сегодня, 14:12
Шешелева и Карнаухов, Щербинина и Петров, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России
916 августа, 10:07
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев вошли в основную сборную России в парном катании, Чикмарева и Янченков – в резервную
125 июня, 17:14
Главные новости
Елена Костылева допущена к полноценным тренировкам
59 минут назад
Александра Трусова: «Кажется, я готова к своему первому «мамскому» рекомендательному посту. Скоро будет!»
18сегодня, 16:01
ФФККР о снятии семи юниорских пар с контрольных прокатов: «Они показывают свою программу специалистам»
8сегодня, 15:39
«Матч ТВ» покажет олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. Там выступят Петросян и Гуменник
30сегодня, 14:34
Канадский фигурист Киган Мессинг возобновит карьеру в сезоне-2025/26
16сегодня, 14:28
Контрольные прокаты. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера покажут короткие программы
7сегодня, 14:12
Арина Парсегова выступит на первенстве Москвы в одиночном и парном катании
14сегодня, 14:10
Ирина Роднина: «Большинство людей теперь не живет всю жизнь в коммуналке, а имеет возможность приобрести свое жилье, причем в достаточно молодом возрасте»
146сегодня, 13:46
Дизайнер Вера Вонг о катании Софии Дзепки: «Какая скорость и плавность, какие линии! Просто необыкновенно!»
25сегодня, 11:50
Чемпионы США Ефимова и Митрофанов в произвольной программе исполнят трибьют Гордеевой и Гринькову
15сегодня, 10:11
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
116 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
416 августа, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11