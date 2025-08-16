  • Спортс
Акатьева о «Ледниковом периоде»: «Это был сложный, но хороший опыт. Каждый выпуск мы ставили новые программы, пробовали новые образы»

Акатьева рассказала, что ей приятно вспоминать участие в «Ледниковом периоде».

В 2018 году фигуристка принимала участие в телепроекте «Ледниковый период. Дети».

«Я вспоминаю это как прекрасный опыт, в том числе поработать с профессионалами в фигурном катании. Для меня как для ребенка тогда это было шоком.

Конечно, сначала было сложно привыкать к атмосфере таких масштабных соревнований, в особенности к тому, что на трибунах столько зрителей. Свет тоже был необычным для меня – это же как шоу-программы.

Плюс каждый выпуск мы ставили новые программы, пробовали новые образы. Это было довольно сложным, но хорошим опытом для меня, который подарил мне перспективы и приятные воспоминания», – сказала чемпионка России-2023 Софья Акатьева.

Новый джокер Тутберидзе запомнилась в «Ледниковом периоде» не только слезами. За прыжки ей дважды попало от Тарасовой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
женское катание
logoсборная России
телевидение
logoСофья Акатьева
logoЛедниковый период
