«Хотела тренироваться с лучшими из лучших». Акатьева о том, как попала в группу Тутберидзе
Софья Акатьева рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.
– Как начался твой путь в фигурном катании?
– Я сама попросила родителей отдать меня на фигурное катание. Смотрела по телевизору Олимпиаду и захотела попробовать. Попросила подарить мне коньки на Новый год.
– Как ты попала в группу к Этери Тутберидзе?
– Я тренировалась с другой группой, она осталась после своей тренировки посмотреть и подошла ко мне с предложением. Я хотела тренироваться с лучшими из лучших, – сказала чемпионка России 2023 года Акатьева на встрече с болельщиками.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
