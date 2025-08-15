«Ждем встречи с нашим малышом». Косторная и Куница показали совместный фотосет
Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, показали совместный фотосет.
«Совсем уже скоро... Ждем встречи с нашим малышом 🧸», – написала Косторная в телеграм-канале.
Алена и Георгий поженились в 2023 году. Сейчас они ждут мальчика.
Фото: телеграм-канал Косторной
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алены Косторной
