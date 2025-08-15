«Ждем встречи с нашим малышом». Косторная и Куница показали совместный фотосет

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница , выступающие в парном катании, показали совместный фотосет.

«Совсем уже скоро... Ждем встречи с нашим малышом 🧸», – написала Косторная в телеграм-канале.

Алена и Георгий поженились в 2023 году. Сейчас они ждут мальчика.

Фото: телеграм-канал Косторной