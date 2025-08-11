Министр спорта Татарстана Леонов о Валиевой: «Если будет инициатива какого‑то проекта – всегда готовы к переговорам»

Власти Татарстана готовы поддержать проекты фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы с Камилой и ее мамой на связи. Я всегда говорю: если у них будет какая‑то инициатива либо какой‑то запрос, естественно, есть мой телефон, мы всегда готовы поддержать.

Если будет инициатива какого‑то проекта – всегда готовы к переговорам. Все обсуждаем», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Наша фигурка скучает по Валиевой. А когда Камила сможет вернуться и вернется ли?