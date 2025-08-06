Гайнутдинов об отношениях с Медведевой: «Нас соединили «Звездные танцы». Ощутил, что между мной и Женей существует особенная «химия» и вибрация»

Медведева и Гайнутдинов рассказали, с чего начались их отношения.

Фигуристка и танцор дали интервью журналу «7 Дней».

Ильдар Гайнутдинов: На проекте «Звездные танцы» нас с Женей поставили парой. Я, кстати, очень долго не соглашался участвовать, пока мне не скажут, кто партнерша. Да, по правилам шоу это должен быть некий сюрприз, но я стремился узнать, с кем проведу отрезок своей творческой жизни.

У меня уже много танцевальных проектов позади, и я не был уверен, что стоит еще раз погружаться в эту историю. Но когда сказали, что партнерша – Женя, стало интересно: она не просто талантливая, а выдающаяся спортсменка. Мне показалось, получится необычное пересечение. И вот «Звездные танцы» нас соединили.

– Вы впервые встретились именно на проекте или все же пересекались раньше? Допустим, увиделись лет пять назад и подумали: «Ах, какой интересный!» Это я уже фантазирую...

Евгения Медведева: И кстати, ваши фантазии очень точные. Примерно так и было. У нас с Ильдаром есть общий знакомый – мой давний друг Кристиан Костов, и около пяти лет назад он сказал: «Смотри, какой талантливый парень, его Ильдар зовут». Показал его страничку в соцсетях, видео его танцев.

Я была поражена, потому что никогда ничего подобного не видела. То, как он двигается, — за гранью человеческих возможностей. Я его запомнила, потому что такой талант невозможно забыть.

А потом Камила Валиева позвала и меня, и Ильдара на день рождения. Он зашел со своей знакомой Евой Уваровой минут на пятнадцать. Ильдар внешне выделялся среди других, был с абсолютно выбеленными волосами. Я его запомнила. Он меня нет. А потом мы встретились на проекте.

Ильдар Гайнутдинов: Первое время репетировали как все – два-три часа. Пришли, поработали и ушли. Женя мне во всем доверяла, прислушивалась, была открыта любому предложению. Потом мы стали все больше времени проводить вместе. Положенное время репетиции заканчивалось, а мы оставались и продолжали заниматься, и нам это нравилось.

Были очень пикантные постановки, в которых нужно любовь показывать, самые разные оттенки страсти... Я в танце всегда стараюсь быть искренним и возбуждаю в себе эмоции, которые нужно передать.

С Женей все было очень ярко. И в какой-то момент, когда мы танцевали номер с платками (его ставил хореограф Саша Могилев), я понял, что мои чувства в танце и в реальности совпадают.

Я ощутил, что между мной и Женей существует особенная «химия» и вибрация, и это не просто танец. У нас есть совместные фотографии, которые мы подписали «Сквозь танец – в жизнь» – именно так развивались наши отношения: через танец, через движение, через тело, из номера в номер.

Мы переживали, мы очень старались. И происходило много живого между нами. Мы сроднились с Женей эмоционально и духовно.

Когда заканчивается проект и отсняли финал, тут думаешь: «А что дальше?» Уходит человек, и вместе с ним – все, что накопилось между вами. Наверное, это всегда сложно. Но тут я ощутил настоящую пустоту, и это чувство не уходило, а только усиливалось.

Тогда мы с Женей решили общаться дальше. Поняли, что не хотим друг друга отпускать, что это не просто какая-то эмоция, когда ты привязываешься к человеку, а большое чувство, которое надо сберечь.