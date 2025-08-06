Израильские фигуристы Элизабет Ткаченко и Алексей Киляков объявили о завершении карьеры

Элизабет Ткаченко и Алексей Киляков объявили о завершении карьеры.

Фигуристы выступали в танцах на льду за Израиль. Ткаченко и Киляков – серебряные призеры юниорского чемпионата мира 2024 года, призеры финала Гран-при среди юниоров, двукратные чемпионы Израиля.

Дуэт тренировался у Алексея Килякова-старшего и Елены Новак.

«Мы хотим официально объявить о завершении нашей спортивной карьеры в спортивных танцах на льду. Это было невероятное путешествие, полное побед, поражений, роста и опыта, который мы будем помнить всю жизнь. Тем не менее мы считаем, что пришло время двигаться в другом направлении дальше.

Мы хотим поблагодарить всех за вашу поддержку и веру в нас. Это невероятно трогательно – выступать для людей, которым действительно приятно смотреть, как ты делаешь то, что любишь.

Мы с большим интересом будем наблюдать за успехами наших друзей и соперников в их будущих карьерах. Мы всегда будем любить этот вид спорта, ведь он научил нас многому и сформировал нас как личностей.

Спасибо нашим тренерам за вашу любовь, терпение, упорный труд и преданность нашей команде. Мы вас очень любим», – написали Ткаченко и Киляков в соцсети.