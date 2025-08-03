Роднина о поколениях фигуристов: «Я никогда не сравниваю, потому что это самая большая глупость. Мы выступаем по разным правилам и требованиям, с разной системой оценок»

Ирина Роднина считает, что глупо сравнивать разные поколения фигуристов.

– Как бы вы могли сравнить наше прошлое поколение одиночниц с нынешним?

– Я никогда не сравниваю, потому что это самая большая глупость. В свое время наше поколение было сильным. Сравнивать, что было в 20 веке и что происходит в 21 веке – наибольшая глупость. Как можно сравнивать правила, по которым каталось мое поколение и по которым сейчас катаются спортсмены? Мы выступаем по разным правилам и требованиям и с разной системой оценок.

– Если брать недалекое прошлое. Есть мнение, что Щербакова, Загитова и Медведева сильнее нынешнего поколения в одиночном катании.

– Все равно не надо это сравнивать. Каждый развивается в своем направлении, потому что даже правила меняются.

– Чем выделяется нынешнее поколение одиночниц?

– Не знаю, потому что последние два года точно ничего не смотрю, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина .