Татьяна Тарасова: «Самоделкиной повезло работать с Арутюняном. Он хорошо учит, знает, как довести спортсменов до чемпионства»

Тарасова считает, что у Самоделкиной получится хороший тандем с Арутюняном.

В профиле на сайте ISU у фигуристки Софьи Самоделкиной , представляющей Казахстан, единственным тренером указан американец Рафаэль Арутюнян.

«Во-первых, Рафик – прекрасный тренер. Он начинал у нас на стадионе «Пионеров», мы работали с ним вместе. Арутюнян хорошо учит, знает, как довести спортсменов до чемпионства. Это влюбленный в фигурное катание человек с огромным запасом знаний. Думаю, Софье повезло работать с ним.

Сможет ли он сделать ее чемпионкой? Она молодая девочка, у них получится хороший тандем. Нельзя сказать, что она обязательно будет первой, тут как пойдет. Но определенно она будет расти и бороться за самые высокие места», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .