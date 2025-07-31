«На месте не оказалось никого, кто бы его узнал». Охрана вывела Ари Закаряна с катка в Ереване

Охрана вывела спортивного агента Ари Закаряна с катка в Ереване.

Об этом пишет журналист Владислав Жуков в своем телеграм-канале.

«Итак, оказывается, в столице Армении есть лишь одна государственная ледовая школа, и на ней прямо сейчас готовятся к юниорским Гран-при армянские дети. Закарян – не только агент Ильи Малинина, но еще и вице-президент местной федерации фигурного катания, к слову – пришел на каток посмотреть на ребят и помочь советом.

Но охрана его выпроводила – со словами, дескать, не знаем, кто ты такой. Хотя все, кто были в этот момент на льду, стали за него заступаться. И все бы ничего, но этот случай, как говорят, уже даже не первый. Ранее из школы выгнали известного армянского судью ISU Саркиса Теваняна. На этом же льду он организовывал этап юниорского Гран-при 2019 года – тот самый, где Саша Трусова первой в мире прыгнула четверной лутц на соревнованиях. А в итоге вон как вышло», – написал Жуков.

Ситуацию прокомментировал директор катка Гарик Григорян.

«В нашей спортивной школе, помимо спортсменов и их родителей, все остальные гости могут проходить только до приемной – по соображениям безопасности. Однако почетных гостей, чей визит заранее согласован, мы с радостью встречаем и сопровождаем по всей территории спортивной школы.

А Ари Закаряна никто из наших сотрудников охраны не знает в лицо, а так как в школе сейчас летние каникулы, на месте не оказалось никого, кто бы его узнал. Именно по этой причине ему не позволили пройти дальше», – сказал Григорян, чьи слова цитирует Жуков.

В Федерации фигурного катания Армении считают, что оснований выгонять Закаряна не было.

«Директор немного перестарался. Это уже второй случай. Ари приехал из Америки, хотел помочь детям, которые у нас сейчас готовятся к юниорским Гран-при ISU. На льду были многие наши тренеры, его узнали, все пошли к нему здороваться и обниматься. Но охрана его выгнала.

Мы не понимаем этого. Никто не понимает. Нет никаких норм на этот счет. Это любительское время – кто хочет, тот и заходит. Мы уже не хотим работать с этой школой. Директор три года сидит, ничего не знает, ничего не делает», – сообщили в федерации.