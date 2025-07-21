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Гендиректор ФФККР Коган: «У Сихарулидзе огромный опыт переговорных процессов. Невооруженным глазом видно, что он понимает их и чувствует себя в них как рыба в воде»

Коган заявил, что Сихарулидзе чувствует себя в переговорах как «рыба в воде».

В начале июля глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе и гендиректор организации Александр Коган участвовали в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне.

– Для Антона Сихарулидзе, сменившего на посту Александра Горшкова, это был первый конгресс ISU. Как его приняли?

– В первую очередь, его встретили как олимпийского чемпиона – с большим уважением и с абсолютно адекватной реакцией на то, что он стал руководить нашей национальной федерацией.

У Сихарулидзе огромный опыт переговорных процессов, в том числе в бизнесе, а также в Госдуме РФ. Невооруженным глазом видно, что он понимает эти процессы и чувствует себя в них как рыба в воде. Лично я очень рад, что он смог познакомиться и с большинством членов совета ISU, и с его руководством.

Были, кстати, и приятные встречи, в том числе с президентом федерации фигурного катания Великобритании, олимпийским чемпионом Робином Казинсом – он когда-то ставил программу Сихарулидзе, но с первого взгляда они друг друга не узнали. Спрашиваю обоих: «Узнаете друг друга?» Только спустя секунды раздалось: «Вау».

В спорте результат, которого ты достигаешь, особенно на Олимпийских играх, навсегда остается с тобой. И уж что-что, а к этому отношение не меняется, – заявил Коган.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ФФККР
Александр Коган
logoАнтон Сихарулидзе
Государственная дума
logoISU
Робин Казинс
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