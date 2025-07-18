Мама Елены Костылевой: «Рудковская – генератор, автор и спонсор своих идей, которые она доводит до фееричного финала»
«Это был сказочный день в Питере. Завтрак на Фонтанке. Съемки в окрестностях замка Бип в Павловске. Сказочный замок-отель с номером для Лены, как для принцессы.
Съемку делала фотограф с «волшебным кадром» – Кристина. Она снимала Лену, прошлым летом для тизера «Спящей красавицы».
НИ-ЧЕ-ГО бы не было, если бы не генератор идей и воплотитель их в жизнь – Яна Александровна Рудковская.
Яна любит свою профессию. И делает все с любовью. Она генератор, автор и спонсор своих идей. Которые она доводит до фееричного финала.
Я благодарна ей за то, что она взяла Лену в свой проект. Кто-то на Новогодних шоу сказал, что Яна Александровна в жизни для Лены как Фея-крестная из сказки «Золушка»
Спасибо за сказку наяву. Это была настоящая сказка», – написала Ирина Костылева.