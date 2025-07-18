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Мама Елены Костылевой: «Рудковская – генератор, автор и спонсор своих идей, которые она доводит до фееричного финала»

Мать фигуристки Елены Костылевой поблагодарила за сотрудничество Яну Рудковскую.

«Это был сказочный день в Питере. Завтрак на Фонтанке. Съемки в окрестностях замка Бип в Павловске. Сказочный замок-отель с номером для Лены, как для принцессы.

Съемку делала фотограф с «волшебным кадром» – Кристина. Она снимала Лену, прошлым летом для тизера «Спящей красавицы».

НИ-ЧЕ-ГО бы не было, если бы не генератор идей и воплотитель их в жизнь – Яна Александровна Рудковская.

Яна любит свою профессию. И делает все с любовью. Она генератор, автор и спонсор своих идей. Которые она доводит до фееричного финала.

Я благодарна ей за то, что она взяла Лену в свой проект. Кто-то на Новогодних шоу сказал, что Яна Александровна в жизни для Лены как Фея-крестная из сказки «Золушка»

Спасибо за сказку наяву. Это была настоящая сказка», – написала Ирина Костылева.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Ирины Костылевой
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