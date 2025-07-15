Бенуа Ришо: «В мире много интересных тренерских школ, но для меня Мишин – бог. Нет никого сильнее в технических вопросах»

Французский хореограф Бенуа Ришо высказался о работе с Алексеем Мишиным.

– У вас на сборы часто приезжают топ-фигуристы из абсолютно разных школ: как им работается в одной группе?

– У сильных спортсменов много общего. Например, Эгадзе и Гоголев тренируются у разных специалистов (Этери Тутберидзе и Ли Баркелл – Спортс’‘), но техника прыжков у них в чем-то похожа.

А что касается хореографии – у всех свои возможности тела, генетика и фигура. Одно и то же движение или хореографическая связка у разных фигуристов будут выглядеть по-разному.

И то же самое с техникой. Наши тренеры умеют подстраиваться под спортсмена. Мы обсуждали это с Мишиным, и даже он – главный технический консультант и эксперт на наших сборах – адаптирует свою методику под конкретного фигуриста. К тому же наши тренеры учат технике в стиле санкт-петербургской школы, если так можно сказать. На них очень повлиял метод Мишина .

И сам Алексей Николаевич это отмечает, особенно в работе Анше, тренера Нины Пинзарроне. Он считает ее очень сильным специалистом. А она всему научилась у Мишина, хотя он даже не помнит ее в числе учеников – сколько их у него было!

В мире много интересных тренерских школ, но для меня Мишин бог. Нет никого сильнее в технических вопросах, уверен в этом на 100%. Его метод и есть основа лучшей прыжковой техники. Дальше можно надстраивать что-то еще, но фундамент – это к Мишину.

Поэтому я счастлив, что мои фигуристы получают возможность работать с таким великим специалистом. Это дар божий.

Но самое поразительное, что Мишин продолжает учиться! Он не забронзовел, открыт новому, придумывает упражнения и продолжает экспериментировать! Невероятно. Я многому у него учусь. Я ведь начинал как одиночник и ушел в танцы на льду, потому что моя одиночная карьера была провалом. Может, потому что не встретил такого тренера, как Мишин.

Ему тоже с нами интересно. Он говорит, что для него это глоток свежего воздуха – и ему нравится, как у нас устроена работа. Мне приятно это слышать, не буду скрывать, – рассказал Ришо.

«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я – в лагере самого модного хореографа