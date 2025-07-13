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Трусова показала, как поддерживает форму во время беременности: «Я не тренировалась столько – впервые в жизни»

Александра Трусова показала, как поддерживает форму во время беременности.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию опубликовала видео, на котором выполняет упражнения для ног.

«Я не тренировалась столько – впервые в жизни. Была активность, да. Много всего другого. Но именно тренировок не было. Совсем. И это для меня необычно.

Вы спрашивали, как я держала себя в форме все это время… Это не я. Это мои прошлые заслуги. Они до сих пор работают, спасибо всем тем тренировкам и в целом характеру, который не дает сидеть на месте и все время что-то придумывает.

Это моя тренировка на колени – выглядит забавно, на деле – так и есть. Достаточно скучная, однообразная, но полезная. Так что делаю», – написала Трусова в соцсети.

Скриншот: instagram.com/avtrusova

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Александры Трусовой
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