Александра Трусова: «Скоро у меня 36 недель, я смогу тренироваться. Мне сказали, что можно начинать, потому что уже не страшно родить»

Александра Игнатова сообщила, что скоро начнет активно тренироваться.

«После того, как я узнала, что забеременела, я перестала тренироваться. Примерно с ноября я не тренируюсь как надо. Это первый раз примерно с шестилетнего возраста.

Я участвовала в шоу до третьего месяца, потому что было много запланированных, но не прыгала. Потом у меня было много мероприятий, был «Русский вызов», на котором я каталась на пятом месяце беременности, и еще мы проводили кэмп, когда я была на седьмом месяце. Это были не мои тренировки, но все-таки активности, тоже было тяжело, я сильно уставала, но это были не тренировки.

А сейчас, так как через несколько дней у меня будет 36 недель, я смогу тренироваться. Мне сказали, что с 36-й недели можно начинать активно тренироваться, потому что уже не страшно родить.

Сейчас я еду с пилатеса. Я уже занимаюсь в зале, хожу по дорожке, упражнения делаю, особенно для коленей, потому что сейчас вес вырос, и колени очень страдают от этого из-за травм, которые раньше были.

Все снимаю, вам покажу скоро. Буду потихоньку восстанавливаться, чтобы после родов быстро прийти в форму», – рассказала Трусова.