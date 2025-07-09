Трусова о критике в соцсетях: «Я уважаю и принимаю любое мнение, вы имеете на него право точно так же, как и я на свое. В любом случае, я сама решу»

Александра Трусова ответила подписчикам, которые критикуют ее в соцсетях.

«Рилс несет юмористический характер.

Я уважаю и принимаю любое мнение, вы имеете на него право точно так же, как и я на свое.

В любом случае, я сама решу», – написала Трусова.