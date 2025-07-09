Трусова о критике в соцсетях: «Я уважаю и принимаю любое мнение, вы имеете на него право точно так же, как и я на свое. В любом случае, я сама решу»
Александра Трусова ответила подписчикам, которые критикуют ее в соцсетях.
«Рилс несет юмористический характер.
Я уважаю и принимаю любое мнение, вы имеете на него право точно так же, как и я на свое.
В любом случае, я сама решу», – написала Трусова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Александры Трусовой
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