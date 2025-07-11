Трусова о том, что ей было страшно делать: «Я не из пугливых. Но за одного человека все-таки переживаю особенно. Хотя он еще даже не родился»
Александра Трусова рассказала, что ей было страшно делать в жизни.
Фигуристка оценивала действия по 10-балльной шкале.
«Стать блондинкой — 5/10. Потому что 12 часов сидеть.
Выступление на ОИ — 9/10. Очень много готовилась, но не волновалась на самом выступлении.
Завести 6-ю собаку — 1/10. Завести не сложно, сложно ухаживать.
Прыгать на шоу, когда только узнала, что беременна — 100/10. Потому что страшно не за себя, а за ребенка, хотя он и был еще совсем маленьким.
Выйти на одну сцену с Леонидом Якубовичем — 4/10. Волнительно, но он помогал и сам был очень спокойным.
Организовать кэмп вместе с Макаром — 7/10. Это для нас новый опыт, но очень помогала Яна Рудковская.
В целом, оказалось, я не из пугливых. Но за одного человека все-таки переживаю особенно. Хотя он еще даже не родился», — написала Трусова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Александры Трусовой
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