Трусова о том, что ей было страшно делать: «Я не из пугливых. Но за одного человека все-таки переживаю особенно. Хотя он еще даже не родился»

Александра Трусова рассказала, что ей было страшно делать в жизни.

Фигуристка оценивала действия по 10-балльной шкале.

«Стать блондинкой — 5/10. Потому что 12 часов сидеть.

Выступление на ОИ — 9/10. Очень много готовилась, но не волновалась на самом выступлении.

Завести 6-ю собаку — 1/10. Завести не сложно, сложно ухаживать.

Прыгать на шоу, когда только узнала, что беременна — 100/10. Потому что страшно не за себя, а за ребенка, хотя он и был еще совсем маленьким.

Выйти на одну сцену с Леонидом Якубовичем — 4/10. Волнительно, но он помогал и сам был очень спокойным.

Организовать кэмп вместе с Макаром — 7/10. Это для нас новый опыт, но очень помогала Яна Рудковская.

В целом, оказалось, я не из пугливых. Но за одного человека все-таки переживаю особенно. Хотя он еще даже не родился», — написала Трусова.