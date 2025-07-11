Алексей Железняков: «Случайно встретились с Тутберидзе, поговорили по душам. Этери Георгиевна сказала: «Дети по тебе скучают, возвращайся»

Железняков рассказал, как Тутберидзе попросила его вернуться в команду.

«Я вернулся в группу Тутберидзе, теперь в новом дворце Этери Георгиевны будет новый филиал моей спортивно‑танцевальной студии. Уже начали заниматься, сегодня были первые занятия с нашими звездами.

Случайно встретились с Этери Георгиевной, поговорили по душам и так получилось. Классные условия, все замечательно. Этери Георгиевна сказала: «Дети по тебе скучают, возвращайся». Решили обоюдно, пришли к согласию и принял решение вернуться.

Когда уходил, было предчувствие, что это не конец. Так и получилось. Была небольшая передышка, раскрутил свою историю, теперь пора продолжить дело с нашей спортивной семьей, чему я очень рад», — сказал хореограф Алексей Железняков.