Илья Авербух: «Если Валиева решит вернуться, ей предстоит большая работа. Но для нее это точно возможно»
Илья Авербух верит, что Камила Валиева сможет вернуться в большой спорт.
19-летняя фигуристка сейчас отбывает дисквалификацию за допинг, которая истечет в декабре 2025-го.
«Я верю, что все в руках Камилы. Она молодая, талантливая и одаренная. Все будет зависеть от нее.
Конечно, это сложно. Если она решит вернуться, ей предстоит большая работа. Но для нее это точно возможно. Пожелаю ей удачи», – сказал хореограф, олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Авербух.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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