Илья Авербух: «Если Валиева решит вернуться, ей предстоит большая работа. Но для нее это точно возможно»

Илья Авербух верит, что Камила Валиева сможет вернуться в большой спорт.

19-летняя фигуристка сейчас отбывает дисквалификацию за допинг, которая истечет в декабре 2025-го.

«Я верю, что все в руках Камилы . Она молодая, талантливая и одаренная. Все будет зависеть от нее.

Конечно, это сложно. Если она решит вернуться, ей предстоит большая работа. Но для нее это точно возможно. Пожелаю ей удачи», – сказал хореограф, олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Авербух .