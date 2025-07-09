Софья Муравьева: «Хореография Ришо – это что-то совсем новое для меня. Поначалу было не очень привычно, но сейчас я уже чувствую ее гораздо лучше»

Софья Муравьева высказалась о работе с хореографом Бенуа Ришо.

Ранее сообщалось , что российская фигуристка и французский постановщик вместе работают на сборах в Италии.

«Перед приездом сюда я переживала, что у меня не получится наладить ни с кем контакт, сильно нервничала, как тут все сложится. А оказалось очень легко и спокойно, атмосфера была замечательная.

Я не очень хорошо говорю по-английски, но мне кажется, за неделю немного свои навыки улучшила. Для меня было огромным наслаждением со всеми пообщаться, познакомиться – контакт получился даже с теми, кто не говорит по-русски, а тут как раз большинство русский понимает.

Последний день по ощущениям был вообще как выпускной, все было очень легко и здорово. Да, мы много работали, но я получила огромное удовольствие.

Хореография Бенуа Ришо – это что-то совсем новое для меня, поначалу мне было не очень привычно, но сейчас я уже чувствую ее гораздо лучше. Еще было удивительно, как много и подробно мы над ней работали», – сказала двукратный призер чемпионатов России Муравьева , чьи слова приводит телеграм-канал «Всем лутц!»