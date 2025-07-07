Аверина о свадьбе с Соловьевым: «Мы вместе, и я решила, что возьму двойную фамилию. Поэтому я буду Аверина‑Соловьева»

Дина Аверина возьмет двойную фамилию после свадьбы с Дмитрием Соловьевым.

Гимнастка и фигурист поженились 7 июля.

«Мы вместе, и конечно же, я решила, что возьму двойную фамилию. Поэтому я буду Аверина‑Соловьева», – сказала Аверина .

«А я, даже не обсуждая это, хотел предложить Диночке оставить свою фамилию, потому что это все‑таки имя, бренд, который заработан годами в спорте. Поэтому я абсолютно разделяю это решение», - добавил Соловьев .

Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию, а также бронзовый призер ЧМ-2013 в танцах на льду.