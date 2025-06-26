Слюсаренко о возвращении Артемьевой и Брюханова: «Ребята настроены на работу, вкатываются в сезон. Мы рады снова видеть их у нас, отношения отличные»
Павел Слюсаренко заявил, что рад возвращению Артемьевой и Брюханова в группу.
В апреле этого года сообщалось, что пара Юлия Артемьева – Алексей Брюханов покинула группу Слюсаренко. Фигуристы временно тренировались у Тамары Москвиной.
«Ребята вернулись к нам. Они настроены на работу, сейчас вкатываются в сезон. Все стандартно. Мы рады видеть ребят снова у нас. Отношения отличные. Поставили цели и задачи на предстоящий сезон», – сказал тренер.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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