Слюсаренко о возвращении Артемьевой и Брюханова: «Ребята настроены на работу, вкатываются в сезон. Мы рады снова видеть их у нас, отношения отличные»

Павел Слюсаренко заявил, что рад возвращению Артемьевой и Брюханова в группу.

В апреле этого года сообщалось, что пара Юлия Артемьева – Алексей Брюханов покинула группу Слюсаренко . Фигуристы временно тренировались у Тамары Москвиной.

«Ребята вернулись к нам. Они настроены на работу, сейчас вкатываются в сезон. Все стандартно. Мы рады видеть ребят снова у нас. Отношения отличные. Поставили цели и задачи на предстоящий сезон», – сказал тренер.