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Слюсаренко о возвращении Артемьевой и Брюханова: «Ребята настроены на работу, вкатываются в сезон. Мы рады снова видеть их у нас, отношения отличные»

Павел Слюсаренко заявил, что рад возвращению Артемьевой и Брюханова в группу.

В апреле этого года сообщалось, что пара Юлия АртемьеваАлексей Брюханов покинула группу Слюсаренко. Фигуристы временно тренировались у Тамары Москвиной.

«Ребята вернулись к нам. Они настроены на работу, сейчас вкатываются в сезон. Все стандартно. Мы рады видеть ребят снова у нас. Отношения отличные. Поставили цели и задачи на предстоящий сезон», – сказал тренер. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Алексей Брюханов
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Павел Слюсаренко
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