Артемьева и Брюханов вернулись в группу Слюсаренко и намерены продолжить карьеру
Фигуристы Артемьева и Брюханов вернулись в группу Слюсаренко.
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, пропустили прошедший сезон из-за отсутствия медицинского допуска.
Ранее сообщалось, что пара покинула группу Слюсаренко. Фигуристы временно тренировались у Тамары Москвиной.
«Мы приняли решение о продолжении [карьеры] и начали подготовку к сезону. Катаемся в Перми в группе Павла Слюсаренко», – сказала Артемьева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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