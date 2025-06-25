Артемьева и Брюханов вернулись в группу Слюсаренко и намерены продолжить карьеру

Фигуристы Артемьева и Брюханов вернулись в группу Слюсаренко.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов , выступающие в парном катании, пропустили прошедший сезон из-за отсутствия медицинского допуска.

Ранее сообщалось, что пара покинула группу Слюсаренко. Фигуристы временно тренировались у Тамары Москвиной.

«Мы приняли решение о продолжении [карьеры] и начали подготовку к сезону. Катаемся в Перми в группе Павла Слюсаренко», – сказала Артемьева.