Министр спорта Красноярского края об этапе Гран-при прошлого года: «На соревнования взрослых фигуристов мы реализовали все билеты»

Министр спорта Красноярского края уверен, что на этапе Гран-при будет полный зал.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Красноярске пройдет 1-2 ноября на «Кристалл Арене».

– По заполняемости арены вопросов вновь не будет?

– Уверен в этом. В прошлом году на юниорском этапе вход был свободным, на трибунах, и это приятно всех удивило, собрались 1500 человек. Вряд ли подобные юниорские соревнования в мире могут похвастать такой посещаемостью.

А на соревнования взрослых фигуристов мы реализовали все билеты, так что интерес к соревнованиям в городе высокий, – сказал Денис Петровский.