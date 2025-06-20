Плющенко о ледовой арене в Азербайджане: «Я очень надеюсь, что мы откроем для мирового фигурного катания большую полноценную базу для тренировок»
Евгений Плющенко высказался о строительстве ледовой арены в Азербайджане.
Сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко и его супруга Яна Рудковская будут партнерами бизнесмена Эмина Агаларова в проекте по строительству ледовой арены в Азербайджане.
«Я благодарю Эмина за многолетнюю дружбу.
Впереди у нас долгий путь, и я очень надеюсь, что мы откроем для мирового фигурного катания с нашим другом большую полноценную базу для тренировок, куда смогут прилетать спортсмены со всего мира не только на тренировочные сборы, но и на полноценные тренировочные сезоны. Спорт не имеет границ!
Спорт объединяет и дает уникальные возможности для всех, кто серьезно нацелен на работу и результат!» – написал Плющенко в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
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