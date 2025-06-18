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Москвина о бильмане: «Увидела, как гимнастки выполняют упражнение. Подумала: «Могу так сделать на льду!» Уже после меня элемент повторила швейцарская фигуристка»

Тамара Москвина рассказала, как придумала элемент «бильман».

— Я училась в Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта по специальности «физическая культура» и однажды увидела, как гимнастки выполняют упражнение. Подумала: «Могу так сделать на льду!» и сделала — в 1957-м! Но находка девочки, которая в то время занимала двадцатые места на чемпионатах Европы, по понятным причинам никому не была интересна.

Уже после меня этот элемент повторила швейцарская фигуристка, чемпионка Европы Дениз Бильман — красиво, технично, у Дениз была отличная акробатическая подготовка. Теперь о новом элементе написали, и появилось то, что в честь нее называется вращением «бильман».

— Но это же «вращение Москвиной»! Вы не хотели заявить об авторстве?

— Когда Дениз рассказала, что на самом деле ее тренер предложил воспроизвести элемент, исполненный «русской девочкой», я не почувствовала зависти. Мне просто нравилось катание! Да и не было принято выдвигать авторские требования.

— Случись такое с атлетом нашего времени, точно дошло бы до судебных разбирательств! Российский и советский спорт отличаются тем, что в СССР пиара не было?

— «Советского» и «российского» спорта нет. Есть единый спорт высоких достижений, спорт нашей страны. Конечно, раньше самые серьезные события показывал только маленький телевизор КВН-49 и о них писали некоторые газеты, а сегодня соревнования освещаются широко, стало больше рекламы.

Это новые условия, в которых мы живем — нужно их учитывать и уметь «подать» фигуриста и его программу так, чтобы зритель и эксперты оценили при высокой конкуренции. Угадать с костюмами, музыкой, «прогреть» публику и удивить! Но! Даже самый необычный перформанс не сработает, если мастерство не отточено, — сказала Москвина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Собака»
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logoсборная России
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