Тамара Москвина: «Галлямов продолжает реабилитацию, ежедневно тренируется в зале. На лед пока не выходил»
Москвина рассказала, что Галлямов продолжает реабилитацию после травмы.
Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение лодыжки на турнире «Открытие Байкала», который проходил в конце февраля – начале марта.
«Александр продолжает реабилитацию, ежедневно тренируется в зале. На лед пока не выходил», – сказала тренер пары Тамара Москвина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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