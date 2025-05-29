Тамара Москвина: «Галлямов продолжает реабилитацию, ежедневно тренируется в зале. На лед пока не выходил»

Москвина рассказала, что Галлямов продолжает реабилитацию после травмы.

Александр Галлямов , выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение лодыжки на турнире «Открытие Байкала», который проходил в конце февраля – начале марта.

«Александр продолжает реабилитацию, ежедневно тренируется в зале. На лед пока не выходил», – сказала тренер пары Тамара Москвина .