Соловьев не сможет участвовать в шоу Загитовой по личным обстоятельствам
Стало известно, почему Соловьев не выступит в шоу Загитовой.
Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Дмитрий Соловьев должен был сыграть роль Артура Грэя в шоу Алины Загитовой «Ассоль». Шоу пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.
Сегодня Загитова сообщила, что Соловьева заменит призер Олимпийских игр в парном катании Владимир Морозов.
«Заявленный ранее Дмитрий Соловьев не сможет участвовать в шоу по личным обстоятельствам», – говорится на сайте шоу.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт шоу «Ассоль»
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