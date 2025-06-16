Соловьев не сможет участвовать в шоу Загитовой по личным обстоятельствам

Стало известно, почему Соловьев не выступит в шоу Загитовой.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Дмитрий Соловьев должен был сыграть роль Артура Грэя в шоу Алины Загитовой «Ассоль». Шоу пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

Сегодня Загитова сообщила, что Соловьева заменит призер Олимпийских игр в парном катании Владимир Морозов .

«Заявленный ранее Дмитрий Соловьев не сможет участвовать в шоу по личным обстоятельствам», – говорится на сайте шоу.