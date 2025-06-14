Тренер Мироновой и Устенко: «Находимся в США в тренерской группе Чарли Уайта. Атмосфера очень позитивная, приняли нас тепло»

Тренер рассказала о сборе Екатерины Мироновой и Евгения Устенко в США.

«На данный момент мы находимся в США в тренерской группе Чарли Уайта , Танит Белбин , Грега Зюрлайна. Атмосфера очень позитивная. Приняли нас тепло.

Активно работаем над обеими программами для нового сезона. Сборы спортсменов продлятся до конца июля», – сказала Елена Соколова.

В сезоне‑2024/25 Миронова и Устенко стали шестыми на чемпионате России и четвертыми в Финале Гран‑при России.