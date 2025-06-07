Журова о возможной политической карьере Валиевой: «Идти без образования в Госдуму неправильно. Рекомендую Камиле начать с муниципальных выборов»

Журова посоветовала Валиевой получить образование, прежде чем идти в политику.

Сейчас фигуристке 19 лет. Она отбывает дисквалификацию за триметазидин до декабря 2025 года.

«Камила Валиева в политике? Она достаточно молоденькая девочка, а человек, который идет в политику, должен иметь серьезный жизненный опыт и серьезную профессию.

Потенциально Камила может получить образование и через какое-то время оказаться в Госдуме. Но ей сейчас 19 лет, а в Думу выборы с 21. Она может пойти на муниципальные выборы, если она видит в себя будущего политика. Всем рекомендую так начинать.

Валиева популярна, так что, если она хочет заняться политикой, я бы рекомендовала ей начать с региональной работы. Но стоит понимать, что работа в этой сфере – огромное ограничение.

Не каждый хочет, чтобы вся страна увидела все, что у тебя есть, а депутаты и политики должны публиковать декларацию. У Камилы может возникнуть вопрос: «А зачем мне раскрывать всю себя и свою жизнь?» Тем более у Валиевой было столько публичности, хочет ли она еще?

Честно, не знаю, есть ли способности у Камилы для политической деятельности, потому что не общалась с ней, но получить образование у нее самое время. Идти без образования в Думу совершено неправильно. Без этого Камиле самой будет некомфортно и неудобно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.

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