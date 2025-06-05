Татьяна Тарасова: «Аделии Петросян хочу пожелать здоровья и прекрасных тренировок. Она наша звезда»

Тарасова в день рождения Петросян пожелала ей прекрасных тренировок.

Сегодня двукратной чемпионке России по фигурному катанию исполнилось 18 лет.

«Аделии Петросян хочу пожелать здоровья и прекрасных тренировок. Она наша звезда. Желаю ей много новых интересных программ. Верю, что Аделия может стать олимпийской чемпионкой.

У Петросян есть тренер, который знает, что ей нужно и можно делать, чтобы прибавить. На мой взгляд, Аделии всегда можно улучшаться, особенно в том, что она умеет делать хорошо. Всегда можно лучше.

Мы привыкли видеть Аделию очень готовой к соревнованиям, очень уверенной, катающейся чисто и без ошибок. Так что еще пожелаю ей немножко везения», — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.