Команда Тутберидзе поздравила Аделию Петросян с 18-летием: «Желаем новых ярких свершений – на льду и за его пределами!»

Команда Этери Тутберидзе пожелала Аделии Петросян новых свершений.

Сегодня двукратной чемпионке России по фигурному катанию исполнилось 18 лет.

«Пусть каждый новый день приносит радость, вдохновение и веру в свои силы.

Желаем здоровья, гармонии в душе и новых ярких свершений – на льду и за его пределами!» – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Team Tutberidze.