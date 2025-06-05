Команда Тутберидзе поздравила Аделию Петросян с 18-летием: «Желаем новых ярких свершений – на льду и за его пределами!»
Команда Этери Тутберидзе пожелала Аделии Петросян новых свершений.
Сегодня двукратной чемпионке России по фигурному катанию исполнилось 18 лет.
«Пусть каждый новый день приносит радость, вдохновение и веру в свои силы.
Желаем здоровья, гармонии в душе и новых ярких свершений – на льду и за его пределами!» – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Team Tutberidze.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
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