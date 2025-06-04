Слюсаренко о своей группе: «Находимся на сборе в Кисловодске. Все ребята готовятся к сезону»

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о сборе фигуристов своей группы в Кисловодске.

«Мы сейчас находимся на сборе в Кисловодске. В сборе принимают участие 6 пар. Это Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров, Майя Шегай/Андрей Шадерков и две юниорские пары: Кира Доможирова/Илья Вегера и Виктория Двинина/Виктор Потапов.

Это наш первый сбор, второй пройдет в Новогорске в конце июня‑июле. С Сергеем Плишкиным будем ставить программы Осокиной/Грицаенко и произвольную – Щербининой/Петрову. У Чикмаревой/Янченкова программы готовы. Все ребята готовятся к сезону», – сказал Слюсаренко.