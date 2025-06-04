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Слюсаренко о своей группе: «Находимся на сборе в Кисловодске. Все ребята готовятся к сезону»

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о сборе фигуристов своей группы в Кисловодске.

«Мы сейчас находимся на сборе в Кисловодске. В сборе принимают участие 6 пар. Это Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров, Майя Шегай/Андрей Шадерков и две юниорские пары: Кира Доможирова/Илья Вегера и Виктория Двинина/Виктор Потапов.

Это наш первый сбор, второй пройдет в Новогорске в конце июня‑июле. С Сергеем Плишкиным будем ставить программы Осокиной/Грицаенко и произвольную – Щербининой/Петрову. У Чикмаревой/Янченкова программы готовы. Все ребята готовятся к сезону», – сказал Слюсаренко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Таисия Щербинина
Андрей Шадерков
Майя Шегай
пары
Матвей Янченков
Артем Петров
Елизавета Осокина
Екатерина Чикмарева
Виктория Двинина
Артем Грицаенко
logoсборная России
Илья Вегера
Павел Слюсаренко
Виктор Потапов
Кира Доможирова
Сергей Плишкин
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