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Евгений Рукавицын: «Если сделаю сборник цитат учеников, там будет фраза Алиева: «Давайте сделаем вид, что у меня ничего не болит»

Тренер Евгений Рукавицын рассказал о работе с фигуристом Дмитрием Алиевым.

«С Димой было больше всего нашего тренерского счастья. Я уже много раз рассказывал, как он приехал к нам 13-летним мальчишкой, как завоевывал внимание к себе, будучи тогда еще полулыжником, полуфигуристом, угловатым, «кривеньким», но с потенциалом, что чувствовалось сразу. Дима прошел с нами долгий путь, и все эти годы отвечал взаимностью, с ним всегда была «обратная связь», и это счастье для тренера, когда со спортсменом такое взаимопонимание.

На первом юниорском Гран-при Алиев стал третьим, выданный аванс оправдал. Потом мы выиграли много всего. Он побеждал на юниорском финале Гран-при, становился серебряным призером, завоевывал серебро на юниорском мире, был победителем и призером чемпионатов Европы, участвовал в Олимпиаде…

Его спортивный путь всегда сопровождался сложностями, и Дима часто говорил: «Евгений Владимирович, нам, чтобы выиграть, всегда нужно вылезать из такой ямы».

Что делать! Но как бы банально это ни звучало, мы никогда не сдавались.

Поражения можно переживать по-разному. Но зачем тратить время на скатывание вниз? Не лучше ли отряхнуться, дать успокоиться эмоциям и продолжать работать?

И Дима уяснил этот принцип. Сколько было неудачных прокатов короткой программы, после которых он выигрывал, потому что не опускал руки.

Помню, как мы отбирались на Олимпиаду в Пхенчхан. Начало сезона. Желание безумное поехать в Корею. У Димы травма. Травма серьезнейшая. Тренировки проходят с огромными ограничениями, то нельзя, это нельзя… Я веду его по «тоненькой линии», вымеряю все задания, рассматриваю все чуть ли не под микроскопом. Димка сам все понимает. И после очередной такой тренировки я запомнил его слова: «Евгений Владимирович, давайте сделаем вид, что у меня ничего не болит»…

Если я когда-нибудь соберусь сделать сборник цитат своих учеников, то там будет эта фраза Дмитрия Алиева

Дальше. Плохие выступления на этапах Гран-при. Мы буквально запрыгиваем в последний вагон, цепляемся за чемпионат России, становимся третьими. Опять в борьбе. Отбираемся на Европу. Со всех сторон идет давление.

Но Дима постепенно набирает обороты – адреналин, кураж и желание попасть на Игры притупляют боль. Не могу сказать, что к предолимпийскому чемпионату Европы он полностью восстановился. Но в короткой приезжает третьим. На тренировке перед произвольной забывает в гостинице коньки, и мы разминаемся на полу, делая вид, что так и запланировано. Блестящий прокат произвольной, Алиев – второй. Мы на Олимпиаде!

Это были первые Олимпийские игры, и для меня, и для Димы. Мы наслаждались всем – солнцем, ареной, видом олимпийских колец, самим фактом, что мы здесь находимся. Для дебютанта Олимпийских игр Дима выступил достойно, пятый после короткой программы, в итоге седьмой, да еще с таким составом фигуристов!

А через год был Грац, чемпионат Европы. На прокатах в Новогорске перед поездкой туда мы толком ничего не показали, все были в ужасе. Надо отдать должное, Галина Петровна Голубкова (замгенерального директора ФФККР), человек опытный, успокоила, сказала: «Ну, значит, там все будет хорошо». И в Граце с первого выхода на лед до окончания чемпионата Алиев не сорвал ни одного прыжка! Как будто «включил» другого человека. Абсолютно другого. И он победил!

В Граце Дима катался так, будто его вел сам Бог…» – сказал Рукавицын.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ФФККР
logoПхенчхан-2018
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Евгений Рукавицын
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