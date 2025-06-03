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Закарян о том, как поднять популярность шоу: «Если человек прыгает четыре с половиной оборота, надо трубить в колокола, чтобы сделать из этого хороший пиар-ход»

Ари Закарян рассказал, что может сделать ледовые шоу более популярными.

«[В Северной Америке] такого, как было в 90-х, конечно, нет. Фигурное катание – это один из самых интересных, лучших и прекрасных видов спорта, который абсолютно недооценен именно в зоне маркетинга, в отличие от России. И шоу прошли – ну, более-менее нормально, но с действующими чемпионами мира в трех из четырех категорий результат должен был быть намного лучше.

В свое время Майкл Джордан сделал баскетбол очень узнаваемым. Майкл Фелпс в плавании вынес этот вид спорта, дал такой толчок сильный. Я это не к тому говорю, что намекаю на Илью (Малинина), но я хочу сказать, что по ходу маркетинга это очень важный момент.

Например, ты живешь где-нибудь в Новой Зеландии или в Шотландии и вообще никогда в жизни не слышал, что такое фигурное катание. Но когда ты услышал, что вчера на каких-то соревнованиях какой-то фигурист побил рекорд, цифра такая-то, то у тебя уже автоматически начинает мышление работать в направлении: так, а что это там такое было, что это за мероприятие. Это уже какое-то информационное поле, которое тебя каким-то образом может заинтересовать.

Я понимаю, конечно, что очень много негатива сейчас может быть: опять толкает, то-то, то-то. Но если существуют какие-то неординарные вещи, когда человек прыгает четыре с половиной оборота, тут надо трубить в колокола, максимально использовать это информационное поле, чтобы сделать из этого хороший пиар-ход.

И если, например, на соревнованиях есть возможность, чтобы фигуристы побеждали с рекордами, чтобы был побит хотя бы на одну сотую какой-нибудь рекорд, тогда это тоже автоматически во всем мире может быть как-то сказано, и люди будут уже понимать, что что-то такое происходит», – сказал спортивный агент Закарян в подкасте «Чистый хвост».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
ледовые шоу
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logoИлья Малинин
Ари Закарян
мужское катание
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