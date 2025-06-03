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Закарян о японских шоу: «Зритель в основном был заточен на Ханю. Поэтому все остальные шоу сейчас имеют серьезные проблемы»

Ари Закарян высказался о влиянии Юдзуру Ханю на рынок ледовых шоу в Японии.

«Все шоу абсолютно не могут конкурировать с главным шоу – шоу Юдзуру Ханю. Ханю – это такой айсберг, который отдельно от всех находится, и который хотят все, и с появлением Ханю любое шоу – сразу солд-аут, в прямом смысле.

Начнем с того, в чем проблема, почему сейчас эти все шоу отменяются. Дело в том, что Юдзуру Ханю за свое время деятельности настолько стал популярен в Японии, и его фан-база такая огромная, мощная и преданная, что с уходом Ханю от главных шоу он создал свое шоу, и эти шоу проходят с колоссальным успехом, они практически все сразу продаются – он с собой унес зрителей.

И оказывается, что японский зритель в основном именно был заточен на Ханю. Поэтому все остальные шоу сейчас имеют такие серьезные проблемы», – сказал спортивный агент Закарян в подкасте «Чистый хвост».

Загитова с посланием дружбы, Щербакова в «танце вампиров» – наши фигуристки выступили в Японии

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ари Закарян
мужское катание
ледовые шоу
logoЮдзуру Ханю
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