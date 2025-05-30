Дикиджи о решении покраситься в блондина: «Хочется каких-нибудь изменений в жизни. Я думал либо тату, либо краситься»

Владислав Дикиджи объяснил, почему перекрасился в блондина.

– Почему в блонд покрасился?

– Потому что я не знал, чем заняться. Мне хочется постоянно что-то такое сделать, но мне очень все неинтересно почему-то. Хочется каких-нибудь изменений в жизни, что-нибудь поделать.

Я вот раньше очень любил покупать себе вещи, очень много покупал. Но сейчас я захожу в магазины и просто не могу найти обычную белую футболку. В субботу полтора часа проходил по [торговому центру] «Галерея» – ничего не нашел нормального.

Я думал либо тату, либо краситься. Тату – такое, неисправимое дело. Исправимое, но…

– Как тренер отреагировал на твои волосы?

– А тут все продумано: Владик – умный парень, такой башковитый, покрасился в последний тренировочный день, ха-ха, – ответил чемпион России по фигурному катанию Дикиджи .