Дикиджи о решении покраситься в блондина: «Хочется каких-нибудь изменений в жизни. Я думал либо тату, либо краситься»
Владислав Дикиджи объяснил, почему перекрасился в блондина.
– Почему в блонд покрасился?
– Потому что я не знал, чем заняться. Мне хочется постоянно что-то такое сделать, но мне очень все неинтересно почему-то. Хочется каких-нибудь изменений в жизни, что-нибудь поделать.
Я вот раньше очень любил покупать себе вещи, очень много покупал. Но сейчас я захожу в магазины и просто не могу найти обычную белую футболку. В субботу полтора часа проходил по [торговому центру] «Галерея» – ничего не нашел нормального.
Я думал либо тату, либо краситься. Тату – такое, неисправимое дело. Исправимое, но…
– Как тренер отреагировал на твои волосы?
– А тут все продумано: Владик – умный парень, такой башковитый, покрасился в последний тренировочный день, ха-ха, – ответил чемпион России по фигурному катанию Дикиджи.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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