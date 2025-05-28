Алина Горбачева: «Хотела бы получить водительские права, летом выучиться в автошколе. Также у меня сохраняется цель купить квартиру»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о целях после 18-летия.

«Хотела бы получить водительские права, летом выучиться в автошколе. Возможно, пока не свою, но водить машину.

Пустит ли Софья Анатольевна (Федченко) за руль? Не спрашивала у нее. Наверное, в первое время сама не сяду — будет страшно. Пока сложно ответить, но это интересно. Всегда хотела водить машину.

Автомобиль мечты? Мне нравятся две: BMW X6 и Mercedes GLE. Не говорю, что сразу куплю такую, но мечты у меня такие.

Также у меня сохраняется цель купить квартиру. Это очень важно, тем более мне скоро 18. Надо к этому стремиться. В ближайшее время переезжать не собираюсь, но когда-то это все равно произойдет, поэтому важно иметь свою недвижимость.

Конечно, хотелось бы квартиру поближе к катку — это на самом деле очень важно и удобно. Можно в перерыве сходить домой и расслабиться, поспать, позаниматься своими делами и вернуться на вторую тренировку отдохнувшим. А если ездить далеко или отдыхать на катке, от этого все равно устаешь», – сказала Горбачева.