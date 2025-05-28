Алина Горбачева: «Розанов помог мне по-другому посмотреть на фигурное катание и переосмыслить отношение к тренировкам»

Горбачева рассказала, как Розанов помог ей переосмыслить отношение к тренировкам.

Алина Горбачева — бронзовый призер чемпионата России 2025 года.

— Сезон-2023/24 прошел совсем плохо, я боролась с тем, чтобы не бросить. Спасибо близким и тренерам, которые помогли мне со всем справиться и продолжить заниматься этим прекрасным видом спорта. Этот сезон прошел намного лучше, чем предыдущий.

— В какой момент ты поняла, что хочешь продолжать?

— Это случилось прошлым летом. В апреле–мае 2024 года я вообще не хотела кататься — пропустила полтора месяца. Софья Анатольевна (Федченко) предлагала много разных вариантов, даже в отпуск повезла спонтанно раньше времени на две недели, уговаривала пойти в другие тренерские штабы, все что угодно, но только не бросать. Говорила, что жалко столько труда и сил выбросить, ведь потерпеть осталось чуть-чуть.

Я ни к кому не хотела переходить, хотя у нас много сильных тренеров в России, и очень сильные у них спортсмены, но мне кажется, что лучше, чем мой тренер, меня никто не знает, и уходить было бы худшим решением, так как это не поменяло бы моего отношения к процессу и не дало бы мне мотивацию.

В июне Софье Анатольевне нужно было по работе в Турцию, и она предложила поехать с ней, покататься с иностранными спортсменами, переключиться. В то время как раз был сбор у Сергея Розанова, и она попросила его со мной немного поработать.

Честно говоря, я не хотела сначала, даже боялась немного, но в итоге согласилась. Сейчас я очень рада, что все так сложилось. Сергей Александрович помог мне по-другому посмотреть на фигурное катание и переосмыслить свое отношение к тренировкам.

— Не так давно он мелькал в СМИ в негативном ключе…

— Меня эти истории совсем не касаются, ничего подобного я никогда не замечала ни в отношении к себе, ни к другим девочкам. У нас все отлично, мне очень нравится с ним работать, — сказала Горбачева.

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